28 марта в Думе Ставропольского края ПАО «Ростелеком» получил награду в номинации «Лучший бренд в сфере телекоммуникаций» как универсальный оператор связи, оказывающий весь спектр телеком-услуг в регионе.

ПАО «Ростелеком» получил награду в номинации «Лучший бренд в сфере телекоммуникаций» как универсальный оператор связи, оказывающий весь спектр телеком-услуг в регионе. ПАО «Ростелеком» получил награду в номинации «Лучший бренд в сфере телекоммуникаций» как универсальный оператор связи, оказывающий весь спектр телеком-услуг в регионе. ПАО «Ростелеком» получил награду в номинации «Лучший бренд в сфере телекоммуникаций» как универсальный оператор связи, оказывающий весь спектр телеком-услуг в регионе.

В свою очередь, обращаясь к присутствующим, Виталий Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края подчеркнул: «Сегодня здесь собрались представители предприятий, достигших значительных результатов в своей деятельности. Очень важно и в дальнейшем поддерживать этот высокий уровень, развивая свой потенциал и демонстрируя возможности края. Надеюсь, что в следующем году участников конкурса станет больше, как и предприятий, которые смогут гордиться званием «Бренд Ставрополья».

Президент Торгово-промышленной палаты края Борис Оболенец отметил, что «Бренд Ставрополья» с каждым годом становится всё популярнее, увеличивается и количество номинаций.

Марина Кулик, и.о. директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы очень рады, что работа нашей команды оценена на высоком уровне. Развивая телекоммуникационную инфраструктуру и оптические сети, мы ежедневно работаем над тем, чтобы каждый житель региона имел доступ к качественному контенту, открывая для себя новые возможности в информационном пространстве. Победа в конкурсе это подтверждение позитивного восприятия бренда «Ростелеком» не только абонентами компании, но и бизнес-сообществом региона».

Итоги краевого конкурса «Бренд Ставрополья» подвела Торгово-промышленная палата края, который проводит уже пятый год подряд. В церемонии награждения более 30 предприятий Ставрополья приняли участие представители правительства края и краевого парламента.