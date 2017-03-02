Строительная группа «Третий Рим» в 2016 году приступила к продаже жилья в концепции «заходи и живи», в рамках которой покупателям предлагается жилье с финишной отделкой.

Новый формат стал столь успешным, что таунхаусы с отделкой в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя следует бронировать за 2-3 месяца до предполагаемой даты сделки. В ходе реализации концепции сотрудниками дизайнерского подразделения Строительной группы были разработаны десятки дизайн-проектов на все виды жилья, возводимого в «Гармонии» – начиная от квартир и заканчивая особняками.

Однако значительная часть людей предпочитает заниматься финишной отделкой и обстановкой мебели самостоятельно. В помощь данной категории покупателей Строительная группа «Третий Рим» предлагает каталог дизайн-проектов в открытом доступе, который размещен на сайте застройщика по адресу tretyrim.ru/catalog.

В настоящее время в каталоге представлены экскизы дизайна одних из самых популярных видов жилья в «Гармонии» – квартир и таунхаусов. На сайте уже представлено 18 вариантов оформления квартир и 13 вариантов таунхаусов. Каталог дорабатывается и пополняется. В скором времени в открытом доступе появятся экскизы интерьеров флэтхаусов, дуплексов и особняков.

Помимо дизайн-проектов на сайте Строительной группы «Третий Рим» также доступны видеообзоры разных форматов жилья в «Гармонии», в т.ч. с финишной отделкой и ремонтом.

Таунхаусы в «Гармонии» заслуженно полюбились жителям Ставропольского края благодаря доступной цене, удобной планировки. Их стоимость вполне демократична, например, евротаунхаусы с отделкой фасада декоративной штукатуркой продаются за 1 миллион 500 тысяч рублей*. Именно поэтому молодые семьи рассматривают данный тип жилья в качестве альтернативы 3-х комнатной квартире в Ставрополе.

*г.Михайловск. Цена действительна с 01.03.2017 по 31.03.2017 г. Собственник Захарченко Н.М. Свидетельство 646720 от 28.04.2016 г. Запись ЕГРП №: 26:11:020501:5689 от 26.12.2016. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-16-16. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.