В Ставропольском крае количество семей, которые используют цифровое «Интерактивное ТВ 2.0» приближается к тысяче. Всё больше абонентов «Ростелекома» интересуются данным продуктом ОТТ1, потому что с ним телевизионный и видеоконтент доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Главное, чтобы был выход в сеть, а подключить приставку можно и беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с). Кроме этого, не нужно тянуть новые провода по квартире. Достаточно установить приставку, выполнить подключение согласно инструкции на экране ТВ и наслаждаться просмотром. Плюс ко всему её можно перевозить, приставка работает на всей территории страны, что удобно при смене места жительства или путешествии.

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Количество абонентов «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома» на Ставрополье в 2016 году увеличилось на 25%. Сегодня пользователи выбирают больше интересного телевизионного и видеоконтента с возможностью удобного интерактивного управления. Приставка «Интерактивное ТВ 2.0» – это новый формат телевидения, скорее, формат индивидуального ТВ. Используя опции и выбирая дополнительные пакеты или каналы, наши абоненты буквально настраивают телевидение под себя. Этот гаджет я сама активно использую, когда нахожусь в командировке или в отпуске, очень удобно, когда телевидение с набором привычных сервисов всегда рядом».

Обладатели «Интерактивного ТВ 2.0» могут пользоваться популярными опциями «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». Среди них «Управление просмотром», с помощью которого можно поставить эфир на паузу, перемотать или вернуться к началу телепередачи. «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тысяч фильмов, сериалов разных жанров и мультфильмов, в том числе и в HD-формате. Благодаря опции «Караоке», в базе которой свыше 2 тысяч песен, можно устроить настоящую вечеринку у себя дома.Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста, а для занятых и ценящих своё время киноманов можно воспользоваться сервисом «Мультискрин», объединяющий до 5 экранов (телевизор, компьютер, ноутбук, планшет, Smart TV), и продолжать смотреть видео, например, в офисе или в машине.

Елена Морозова пользуется приставкой «Интерактивное ТВ 2.0» полгода: «Абонентами «Ростелекома» мы стали не так давно, но уже оценили качество услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение». В нашей семье у всех свои интересы, я люблю смотреть сериалы и кулинарные передачи, дочери – мультфильмы, а муж всё, что касается рыбалки и спорта, и поэтому «битва» за пульт для нас до недавнего времени была актуальной. Теперь у каждого свой ТВ-уголок в комнате благодаря приставке, которую мы с лёгкостью подключили через Wi-Fi».

В настоящее время пользователям «Интерактивного ТВ 2.0» доступны основные пакеты телеканалов «Твой стартовый 2.0», «Твой оптимальный 2.0», «Твой продвинутый 2.0», «Твой оптимальный 2.0», которые включают возможность пользоваться интерактивными сервисами. А чтобы не платить ежемесячно абонентскую плату, можно единовременно внести платёж и подключить пакет «Легкий 2.0», после этого 35 эфирных телеканалов российского телевидения будут доступны для просмотра навсегда.

Приставка доступна для заказа на сайте компании www.rt.ru, также ее можно купить в розничной сети «Ростелекома» и других крупных магазинах бытовой техники и электроники.

В настоящее время проводится активная работа по расширению дилерской сети на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики.