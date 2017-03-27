Николай Великдань провел выездной прием в Новоселицком районе

В администрации Новоселицкого муниципального района состоялся выездной прием первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Николая Великданя, который выслушал беды и проблемы местных жителей. В ходе беседы были подняты злободневные темы. В их числе – нехватка земли сельскохозяйственного назначения для расширения крестьянского (фермерского) хозяйства, государственная поддержка регионального агропрома, участие в федеральных и краевых программах по развитию сельскохозяйственного производства. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения. В выездном приеме также приняли участие представитель губернатора Ставропольского края Александр Нагаев, глава Новоселицкого муниципального района Ставропольского края Владимир Антоненко.