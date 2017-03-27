Краевой конкурс «Бренд Ставрополья – 2017» Названы победители V ежегодного конкурса «Бренд Ставрополья – 2017»

Конкурс «Бренд Ставрополья-2017» ежегодно проводит Торгово-промышленная палата Ставропольского края. Главная его цель – продвижение товаров и услуг, развитие потребительского рынка. Конкурс проводится в 32 номинациях.

В торжественном подведении итогов принял участие заместитель председателя правительства СК — министр экономического развития Андрей Мурга, сообщили в ведомстве. Организация столь важного мероприятия, способствует развитию экономического и промышленного потенциала Ставрополья. «Уверен, что имена победителей будут широко узнаваемы не только в Ставропольском крае, но и далеко за его пределами, – подчеркнул он. – Бренд – это мощный посыл потребителю, визитная карточка края». Конкурс дает возможность отслеживать историю развития ставропольского брендинг-рынка, анализировать опыт создания и продвижения местных торговых марок.