В Георгиевском районе прошел семинар-совещание со специалистами по охране труда сельхозпредприятий территории

В Георгиевском районе прошел семинар-совещание со специалистами по охране труда сельхозпредприятий территории. В прошлом году на мероприятия по охране труда направлено свыше 19 млн рублей.

Случаев травматизма, связанных с производством в аграрной отрасли района, не зарегистрировано, сообщили в минсельхозе Ставропольского края.

В рамках семинара были осмотрены уголок охраны труда, бытовые комнаты, столовая, а также рабочие места предприятия на предмет обеспечения техники безопасности на производстве. Специалисты по охране труда ООО СХП «Александрия» поделились опытом работы в этом важнейшем направлении.