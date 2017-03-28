В Петровском районе прошел экосубботник

В рамках проведения экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» в Петровском районе прошел массовый субботник, в котором приняли участие свыше тысячи человек из 90 организаций.

На уборку территории вышли представители муниципальной власти, предприятий, сельскохозяйственных и общественных организаций. Владельцы личных подсобных хозяйств приняли участие в наведении порядка возле своих домовладений. В итоге общими усилиями убрано 250 кубометров мусора, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Порядок был наведен в парках, на улицах, прилегающих территориях к административным зданиям, автомобильным дорогам при въезде в Светлоград. Также местные жители очистили от мусора центральные улицы города. Аграрии навели порядок на производственных участках и животноводческих объектах. В целях противопожарной безопасности очищены от прошлогодних сорняков площади, прилегающие к строениям, лесозащитным полосам, местам массового отдыха.