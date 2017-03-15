Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Ставрополь

В Ставрополе на конференции работников культуры в галерее «Паршин» обсудили значимые проекты, которые реализуют к 240-летию города.

На улице Западный обход расположится интерактивный музей «Россия. Моя история». Также будет осуществляться поддержка кинотеатров, центров досуга, ансамблей, оркестров...

Разработкой концепции творческой деятельности учреждений культуры и творческих коллективов краевого центра займется специально созданный Художественный совет, который курируют почетные культработники.

На встрече обсудили также итоги культурной деятельности за 2016-й год, вспомнив многие интересные мероприятия, работу по проверке всех арт-объектов, памятников, фонтанов и т.п.

Глава города Андрей Джатдоев поблагодарил участников встречи за работу и призвал совершенствоваться и дальше.