Интервью министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края И. Ульянченко

Иван Ульянченко

– Иван Иванович, на прошлой неделе в министерстве прошло расширенное заседание коллегии, на котором подводились итоги деятельности социально-трудовой сферы в 2016 году. Как вы оцениваете работу ведомства?

– Полагаю, что с моей стороны было бы некорректным давать какие-либо оценки. Мы работаем для людей. И хорошо или не очень, могут сказать только они. В настоящее время мы начали проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг в нашем крае. Исследование охватит все 73 подведомственных министерству организации. Будет опрошено 6200 получателей услуг, результаты мы получим к середине года. Если же ориентироваться на показатели, то по итогам прошлого года все они имеют положительную динамику. Однако мне не хотелось бы в этом интервью оперировать отчетными цифрами. Ведь, по большому счету, для ваших читателей сами по себе они не так уж и важны. Думаю, правильнее поговорить о том, что за этими цифрами стоит, о наших возможностях в трудные экономические времена помочь особо нуждающимся, о перспективах социально-трудовой сферы, о том, скольким людям мы смогли помочь в течение прошлого года и чем.

– Согласен. Тогда цифры, прозвучавшие в вашем докладе на коллегии, буду называть я, а вы рассказывать о том, как они влияют на качество жизни ставропольцев. В прошлом году на реализацию установленных полномочий в области труда, занятости и социальной защиты населения за счет средств бюджетов всех уровней министерству были утверждены бюджетные ассигнования в сумме более 18 миллиардов рублей…

– Основное направление использования бюджетных средств – это социальная поддержка населения. В настоящее время населению края предоставляется порядка 76 видов различных социальных выплат, 30 из которых краевые. Число получателей различных выплат – около 900 тысяч человек. Это треть населения края: многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды и ветераны, пожилые люди и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Все выплаты в течение года осуществлялись в полном объеме и в срок, общая сумма выплат составила 13,7 миллиарда рублей.

И здесь стоит сказать о том, что с февраля этого года все выплаты, которые предоставляются на основании федерального законодательства, проиндексированы на 5,4 процента. А с 1 июля на 4 процента мы увеличим и краевые выплаты. Как видите, нагрузка на бюджет серьезная. И в целях оптимального и эффективного расходования этих средств мы постоянно ищем новые формы работы, которые со временем позволят, с одной стороны, снизить нагрузку на краевую казну, а с другой, улучшить материальное положение людей. Например, с 2014 года мы внедрили такую меру предоставления государственной социальной помощи, как социальный контракт. Практика ее применения говорит о результативности данной меры – более половины семей, с которыми в течение двух лет были заключены социальные контракты, не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих.

– То, что министерство не успокаивается на достигнутом, а постоянно проявляет инициативу, находит и внедряет новые формы и методы работы, отметил на коллегии и губернатор края…

– К любой работе нужен неформальный подход. А в нашей сфере, призванной помогать людям, особенно. И если мы будем выполнять свою работу, что называется, «от сих и до сих», то грош нам цена. Мы должны гибко подстраиваться под запросы и нужды населения, иначе движения вперед не будет, не будет развития. Например, по результатам проведенного министерством анализа охвата населенных пунктов края социальным обслуживанием мы расширили применение выездных форм оказания услуг, в том числе и применением такой новой технологии, как мобильные бригады.

На сегодняшний день из 741 населенного пункта края 556 охвачено постоянным обслуживанием, остальные – выездными формами. Мобильные бригады действуют во всех 32 центрах социального обслуживания, все они обеспечены автотранспортом. В 2016 году выездными услугами воспользовались более 16 тысяч человек. Или другой пример. Мы проанализировали доступность получения услуг по реабилитации детей-инвалидов и пришли к выводу, что отделений, оказывающих эти услуги, недостаточно. В течение прошлого года при 10 центрах социального обслуживания были созданы реабилитационные отделения. И мы будем продолжать эту работу. В идеале отделения должны быть при каждом центре. Кроме того по просьбе родителей детей-инвалидов мы открыли в Ставрополе отделение по надомной реабилитации. И это направление мы планируем расширять.

В ряде центров уже действует услуга «Социальная няня». Ее суть во временном присмотре за ребенком и предоставлении родителям детей-инвалидов свободного времени, чтобы они могли решить какие-то свои вопросы или попросту отдохнуть. Стоит сказать и о том, что с прошлого года мы начали обучение детей-инвалидов с умственной отсталостью, воспитывающихся в наших интернатах. Список этот можно продолжить. Только в прошлом году в практику социального обслуживания внедрено 45 новых форм и методов работы.

– Эти новые формы касаются и работы с пожилыми людьми?

– Конечно. И в первую очередь это внедрение технологий, направленных на обеспечение «здорового старения». В нашем крае немало пенсионеров, которые находятся в трудной жизненной ситуации – одиночество, немощь, болезни. В этой связи одна из важнейших задач нашей отрасли – обеспечить пожилым людям возможность противостоять болезням, противодействовать одиночеству, пробуждать в них интерес к жизни. Есть и другая категория, представленная людьми, которых ни по внешнему виду, ни по состоянию здоровья к старикам не отнесешь. Недаром уже появился новый общемировой термин – «люди третьего возраста». Многие пожилые люди в этом возрасте сохранили трудовую, социальную и общественную активность, путешествуют, занимаются спортом. Для них важно иметь возможность поддерживать здоровый образ жизни, сохранять активное долголетие. Учитывая эту разницу, мы и строим свою работу с пожилыми людьми, руководствуясь принципами дифференцированного подхода и адресности. Сегодня на социальном обслуживании в наших центрах состоит порядка 160 тысяч пожилых людей и инвалидов, еще около пяти тысяч проживают в стационарах. За два последних года мы создали хорошую базу для оказания социально-медицинских услуг. В 55 организациях отрасли действуют физиокабинеты, в 39 применяется грязелечение, в 12 стационарах открыты стоматологические кабинеты.

С целью оснащения учреждений социального обслуживания медицинским оборудованием министерством разработана специальная программа, в соответствии с которой в прошлом году было приобретено более 750 единиц медицинского оборудования. В этом году мы планируем приобрести еще порядка 200 единиц оборудования. В зоне особого внимания стационары отрасли. Для проживающих в них пожилых людей и инвалидов мы организуем постоянный уход, сбалансированное пятиразовое диетическое питание и медицинское наблюдение. Результат этого – увеличение продолжительности жизни проживающих в наших стационарах. Сегодня в интернатах общего типа она составляет 70,9 года, в психоневрологических – до 75 лет. В целом по краю за последний год число оказанных социально-медицинских услуг увеличилось с 5 до 32 тысяч.

– В стране сегодня существует проблема острой нехватки мест в интернатах для пожилых. Очереди доходят до 500 и более человек. Однако, как прозвучало на коллегии, в Ставропольском крае такой проблемы нет…

– Три года назад она была и у нас. Очередность составляла около

170 человек. Но за счет проведенных ремонтов и реконструкции ряда учреждений нам постепенно удалось полностью ее ликвидировать. И для того чтобы удержать ситуацию, мы сегодня развиваем стационарозамещающие технологии, такие как «Хосписы на дому», «Приемные семьи», «Соседская помощь». Развиваем и службы сиделок, надомное социально-медицинское обслуживание, а также обучаем родственников навыкам ухода за тяжелобольными пожилыми людьми. Кстати, на надомное обслуживание у нас сегодня также нет очередности.

Для оказания пожилым гражданам лечебно-профилактических и социально-оздоровительных услуг в домашних условиях внедрена услуга «Санаторий на дому». Она предоставляется всеми центрами социального обслуживания. Оздоровительные мероприятия с использованием портативной медицинской техники осуществляются непосредственно по месту проживания клиента. Надо ли говорить о том, как это важно для пожилых людей или инвалидов. Этой услугой за последние полтора года воспользовались более двух с половиной тысяч человек.

А что касается активных пенсионеров, то на сегодняшний день в 16 центрах социального обслуживания населения организованы социально-оздоровительные отделения, которые применяют в своей работе целый ряд оздоровительных технологий: грязелечение, водолечение, физиолечение, фитотерапия, массаж, лечебная физкультура, лечебное плавание и многое другое. И на текущий год мы ставим себе задачу открыть социально-оздоровительные отделения или кабинеты при всех центрах. Организуется и досуг пожилых людей. Все большую популярность приобретают такие новые формы, как социальный туризм и виртуальный туризм. Для пожилых людей в центрах соцобслуживания открыто около 600 клубов и кружков различной направленности, которые посещают более 8 тысяч человек. Благодаря четко построенному механизму межведомственного взаимодействия наших центров с учреждениями образования, здравоохранения, общественными организациями в крае созданы дополнительные условия для занятий граждан пожилого возраста физкультурой и спортом. С этой целью широко используются возможности спортивных, оздоровительных и рекреационных объектов – спортивных школ, стадионов, бассейнов, спортивных комплексов.

– Президентом и правительством нашей страны перед регионами ставятся задачи по созданию условий доступности, по повышению трудовой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Как они решаются в нашем крае?

– В нашем крае проживают около 200 тысяч инвалидов, в том числе девять с половиной тысяч детей-инвалидов. Это примерно восемь процентов населения. И, конечно же, вопросы их социальной защищенности, создания условий, дающих возможность нормальной жизнедеятельности, входят в число приоритетных направлений нашей работы. Особенно активизировалась деятельность по решению проблем инвалидов в последние три года. Этому во многом способствовало принятие подпрограммы «Доступная среда», которая является частью государственной программы Ставропольского края, направленной на социальную поддержку граждан. Реализация программы идет в соответствии с утвержденной правительством края «дорожной картой», и общий уровень доступности приоритетных объектов социальной транспортной и инженерной инфраструктуры составляет 56 процентов. В список приоритетных (его мы составляли совместно с общественными организациями инвалидов) входит 583 объекта. В этом году стоит задача довести уровень их доступности до 64 процентов. Главное, что хотелось бы здесь отметить, – это изменение подходов к созданию доступной среды. Если ранее при адаптации объектов речь шла исключительно о том, есть пандус или нет пандуса, то сегодня мы используем дифференцированный подход, создаем возможности для беспрепятственного перемещения инвалидов внутри зданий. При этом учитываем потребности как инвалидов, которые перемещаются на креслах-колясках, так и инвалидов с нарушениями зрения и слуха.

На обустраиваемых объектах проводятся работы по установке специальных подъемных устройств, лифтов с голосовым сопровождением, нанесению на путях движения внутри зданий пространственно-рельефных указателей. Еще одна важная задача, установленная подпрограммой, – это повышение доступности и качества реабилитационных услуг. Сегодня все проживающие в крае инвалиды имеют возможность получения реабилитационных услуг в рамках их индивидуальных программ реабилитации. Кроме того, в 2014 году по поручению губернатора края с целью более полного удовлетворения потребностей инвалидов в средствах технической реабилитации в дополнение к федеральному перечню был разработан и утвержден региональный перечень. Эта инициатива получила положительный отклик и поддержку со стороны общественных организаций инвалидов. Всего на сегодняшний день за счет выделенных из бюджета края средств приобретено порядка двух с половиной тысяч изделий, которыми обеспечено более тысячи инвалидов.

Что касается обеспечения занятости инвалидов, то за счет создания рабочих мест для инвалидов, ужесточения контроля за выполнением работодателями законодательства о квотировании рабочих мест нам удалось добиться увеличения числа трудоустроенных инвалидов – с 29,8 в 2015 году до 46,2 процента в 2016-м. В настоящее время для дальнейшего повышения уровня занятости и трудоустройства инвалидов по каждой территории края разработаны «дорожные карты», которые утверждены министерством, главами администраций и центрами занятости населения.

– А какая ситуация складывается на рынке труда в целом?

– Сегодня уровень официально регистрируемой безработицы в нашем крае низкий – один процент. Благодаря принимаемым мерам в 2016 году работодателями было заявлено более 160 тысяч вакантных мест, что в полтора раза больше, чем в прошлые периоды. Теоретически у нас сегодня на одного безработного приходится два рабочих места. Однако беда в том, что на рынке труда существует дисбаланс – острая нехватка людей рабочих профессий и переизбыток специалистов с высшим образованием, особенно гуманитарным. Мы работаем над этой проблемой, организуем обучение и переобучение, а чтобы избежать возникновения дисбаланса в будущем, принимаем превентивные меры. Такие как перспективное планирование потребности экономики края в кадрах. Результаты проводимых исследований направляются в краевое министерство образования для планирования набора в бюджетные учебные заведения, для корректировки программ образования.

– Сделано и делается в отрасли много. А каковы, на ваш взгляд, перспективы развития социально-трудовой сферы?

– Мне бы не хотелось, чтобы это интервью выглядело победным рапортом. Да, делается много. Позитивные подвижки есть. Во многом это обусловлено не только нашей работой, но и тем вниманием, помощью и поддержкой, которые мы видим со стороны губернатора и правительства, депутатов Думы Ставропольского края. Однако есть в отрасли и проблемы. Это и дефицит кадров, и пока еще недостаточная обеспеченность жилой площадью проживающих в психоневрологических стационарах, и ограниченность финансовых средств (их никогда не бывает достаточно), и несоответствие заработной платы работников отрасли тому объему работ, который они выполняют, и тому количеству душевных сил, которое они вкладывают в заботу о своих подопечных. Так что самая идеальная перспектива, к которой мы стремимся, – это решение всех проблем и, в конечном итоге, улучшение качества жизни жителей края. Наша задача – дойти до каждого, кто нуждается в нашей помощи. Чтобы, как говорится, никто не ушел обиженным. И вот когда в министерство не будет поступать ни одной жалобы (пока они, к сожалению, есть), мы сможем сказать, что работаем хорошо.