Фото: из архива газеты «СП» Паводок

Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко провел первое в 2017 году заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Основным вопросом повестки стала готовность электросетевых компаний региона к прохождению паводкового и пожароопасного периодов. В соответствии с рекомендациями федерального штаба в Ставропольском крае организованы дежурные службы, проходят учения энергетиков совместно с МЧС и органами местного самоуправления.

– По решению губернатора в Ставропольском крае введено понятие паспорта готовности муниципалитета к паводковому сезону. Энергетические компании не только сами готовятся к опасному периоду, но и прорабатывают схемы совместной работы с местными властями, – прокомментировал Виталий Хоценко обсуждаемый вопрос.

О готовности противостоять паводкам и пожарам отчитались представители всех сетевых компаний края. Для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения они, как и каждый год, оценили состояние сетевого хозяйства совместно с Ростехнадзором и МЧС. Высокую организацию этой работы подтвердил представитель управления МЧС России по Ставропольскому краю Олег Черевко.

Директор филиала ПАО МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак вынес на обсуждение штаба вопрос о задолженности потребителей перед филиалом. Штаб рекомендовал министерству взять работу по ее снижению на контроль.