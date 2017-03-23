На Ставрополье продолжается серия образовательных семинаров для собственников жилья «Школа грамотного потребителя». Очередное занятие состоится 30 марта, его темой станет новая система оплаты коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как уже сообщала «СП», теперь появилось ограничение платы в виде нормативов.

Как и ранее, занятия пройдут в администрациях районов и городов Ставропольского края. В качестве лекторов выступят специалисты местных администраций, курирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Расписание, а также лекционные материалы можно размещены на официальном сайте министерства ЖКХ СК www.mingkhsk.ru (раздел «Гражданам» / «Школа грамотного потребителя»).

Прийти на занятия могут все желающие. Участие бесплатное.