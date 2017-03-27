Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти военного топографа Андрея Пастухова в Железноводске Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти военного топографа Андрея Пастухова в Железноводске Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти военного топографа Андрея Пастухова в Железноводске

В Железноводске завершились Всероссийские состязания и традиционные XXXIV краевые соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти военного топографа Андрея Пастухова.

Показать своё умение ориентироваться по карте и компасу на незнакомой местности приехали около 1200 человек в возрасте от 10 лет и старше из 43 регионов страны, а также ближнего зарубежья. Среди участников соревнований были победители и призеры чемпионатов, кубков и первенств мира и Европы, победители и призеры Всемирных военных игр.В течение четырех дней участники соревновались на дистанциях кросс-спринт, кросс-лонг и кросс-классика.

В этом году было разыграно 66 комплектов наград. Пятигорчанин Илья Билан занял третье место в возрастной категории до 15 лет по сумме четырех дистанций, а в возрасте до 19 лет (среди юношей) аналогичного успеха добился его земляк Дмитрий Россинский. Лучшей в категории до 19 лет на дистанции кросс-классика среди девушек стала воспитанница ставропольского клуба «Икар» Татьяна Чемерисова. Командный зачет не проводился.