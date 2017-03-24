Фото: администрация Александровского района В фойе Дома культуры была организована выставка национальных блюд Фото: администрация Александровского района Толерантную сказку сделали из «Теремка» работники культуры в Александровском районе

В сельских Домах культуры Александровского района состоялись мероприятия из цикла «Земля, где дружат все народы», посвященные межэтническим отношениям, рассказали в администрации района.

В СДК села Грушевского состоялась тематическая программа «Дом, который построим мы». В фойе Дома культуры была организована выставка национальных блюд, одежды, предметов быта. Участники театра миниатюр предложили свой вариант сказки, в которой живут герои из всех национальных сказок, «Теремок» на новый лад для взрослых и ребят – «Дружный домик».

В СДК хутора Среднего тематическую программу «Мы вместе!», посвященную народам Кавказа, провели в любительском объединении «Клуб 7-Я».