Фото пресс-службы ПАСС СК Пожарные

27 марта многодетная семья из села Тищенского Изобильненского района едва не лишилась крова. Пока дома никого не было, замкнула оставленная в розетке «зарядка» для телефона, разбросав искры в разные стороны. Некоторые из них попали на пол и вещи, а дальше пламя распространилось по комнате. Пожар заметила соседка, которая сразу же сообщила хозяевам о случившемся, а те вызвали пожарных, рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

В связи с этим случаем краевые пожарные напоминают жителям Ставрополья, что уходя из дома, нужно отключать все электрические приборы из розеток, а также выключать свет. Кроме этого, нужно следить, чтобы все электроприборы были исправны и не оставлены включенными без присмотра.