Каким образом должна начисляться плата за вывоз мусора? С этим вопросом ставропольцы нередко обращаются не только к коммунальщикам, но и в редакцию «СП».

Фото: из архива газеты «СП» Мусорный бак

Как пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, в сфере сбора и утилизации мусора готовятся масштабные изменения. Вывоз мусора станет коммунальной услугой, плата за которую будет рассчитываться тарифам. До 1 января 2019 года регионы должны будут внедрить новые схемы, а также утвердить расценки.

Однако сейчас сбор и вывоз твердых коммунальных отходов остается жилищной услугой, а потому входит в перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Соответственно, плата в данном случае рассчитывается исходя из площади занимаемого помещения. Размер платы за вывоз мусора определяется на общем собрании собственников, подчеркивают в министерстве.

При этом в платежках плата за вывоз мусора может быть включена в так называемую «первую строчку», по которой оплачивается содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, или же прописана отдельной строкой.

В свою очередь жители частного сектора могут прописать в договоре с мусоровывозящей компанией условие о расчете платы как с человека, так и исходя из объемов вывозимых отходов.