Пленум Ставропольского РО ДОСААФ подвел итоги работы в минувшем году Пленум Ставропольского РО ДОСААФ подвел итоги работы в минувшем году

В региональном отделении ДОСААФ России СК прошел пленум, на котором обсудили участие организации в проведении Международной общественной акции «Бессмертный полк» и подвели итоги деятельности в минувшем году.

В работе пленума принял участие член наблюдательного совета организации – зампред ПСК Ю. Скворцов.

По итогам 2016 года победителями в различных номинациях стали местные отделения ДОСААФ России Кочубеевского и Курского районов; Светлоградская автошкола ДОСААФ России; спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России СК. Победителям вручены переходящие кубки, благодарственные письма и ценные подарки от органов власти Ставропольского края.