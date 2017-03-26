Фото: ИА (ИнформАгентство) «Казачье единство» В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» столицы края прошли чемпионат и первенство Ставрополья по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях участвовали и команды из соседних регионов. Первенство разыграли юноши в двух возрастных категориях: 14-15 и 16-17 лет, а чемпионат — юниоры и взрослые старше 18 лет.

Среди 14-15-летних спортсменов первенствовала команда Ставропольского президентского кадетского училища, в категории 16-17 лет — сборная Буденновского района, а чемпионат выиграла команда Radzhabov-Team (Ставрополь).

Состязания стали отборочными для участия в Кубке России, который пройдет в конце апреля в Невинномысске.