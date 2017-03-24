Фото: пресс-служба Полпредства СКФО В Грозном служителей просвещения поздравили власти ЧР Фото: пресс-служба Полпредства СКФО В Грозном служителей просвещения поздравили власти ЧР Фото: пресс-служба Полпредства СКФО После всех чествований зрители смогли насладиться концертом

В Грозном, как и по всей России, отметили День работников культуры. Мероприятие, проходившее в Государственном театрально-концертном зале началось с поздравления властей республики. На открытии праздника министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев заинтриговал зрителей обновленной программой чеченского ансамбля «Заманхо».

А глава ЧР Рамзан Кадыров вручил награды лучшим служителям культуры и поблагодарил всех работников просвещения за то, что они оберегают уникальные обычаи народов, как чеченского так и всех проживающих в республике.

После всех чествований зрители смогли насладиться обещанным концертом.