Жилой район «Гармония» близ Ставрополя прирастает новыми благоустроенными улицами. Одна из них — улица Славянская. На днях начались продажи жилья, построенного на Славянской. Покупателям предлагаются таунхаусы — дома европейского типа на небольшом земельном участке.

В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов на улице Славянской

Таунхаусы на новой улице относятся к типу евротаунхаусов, благодаря примененным архитектурным решениям. Их площадь составляет 84 квадратных метров, площадь земельного участка — от 1,3 сотки. На первом этаже располагаются гостиная и кухня, на втором — две спальни. Этого достаточно для проживания небольшой семьи. В настоящее время таунхаусы являются одним из самых востребованных форматов жилья в «Гармонии». Их часто приобретают в качестве альтернативы трехкомнатной квартире в Ставрополе, поскольку цена к тому вполне располагает — к примеру, таунхаусы на Славянской продаются за 1 млн. 600 тысяч рублей*. Коммуникации уже включены в стоимость дома. По предварительному заказу можно приобрести таунхаус с финишной отделкой.

Улица Славянская отличается выгодным расположением и близостью к объектам социального и коммерческого назначения. К примеру, на данной улице уже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий самбо, дзюдо и другими видами единоборств. Неподалеку возводится храм святого Артемия. Практически рукой подать и до одной из главных достопримечательностей жилого района «Гармония» – Аллеи ласточек, по праву считающейся одной из самых протяженных в Европе.

Более подробную информацию о жилом районе «Гармония», планировках и ценах на таунхаусы можно получить на сайте застройщика, перейдя по ссылке tretyrim.ru.

*г.Михайловск. Цена действительна с 27.03.2017 по 30.04.2017 г. Собственник Захарченко Н.М. Свидетельство № 675384 от 18.06.2016. Строительство жилья завершено.

Количество предложений ограничено. Подробности о размере специальных цен, сроках, узнавайте по телефону +7 (8652) 99-16-16.