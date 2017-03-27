Фото: Ирина БОСЕНКО Мусор увозят на свалку для утилизации

Минераловодский межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал от органа местного самоуправления устранить несанкционированные свалки коммунальных отходов. Он сделал это после проверки в том числе информации, размещенной на интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

В ходе прокурорской проверки выявлено 11 несанкционированных свалок коммунальных отходов. Такая ситуация, по мнению надзорного ведомства, сложилась в связи с бездействием администрации Минераловодского городского округа по выявлению и ликвидации стихийных свалок. В городской суд прокурор подал шесть заявлений о признании незаконным бездействия администрации и требовании устранить свалки. Получил прокурорские представления и глава администрации городского округа. Кроме того, с учетом разграничения компетенции в отношении четырех несанкционированных свалок, расположенных в полосе отвода железной дороги, материалы проверки направлены для принятия мер в Минераловодскую межрайонную транспортную прокуратуру, сообщила пресс-служба прокуратуры края.