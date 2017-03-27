Управляющим компаниям Железноводска напомнят о новых правилах начисления платы за ОДН Управляющим компаниям Железноводска напомнят о новых правилах начисления платы за ОДН

Капитальный ремонт жилищного фонда стал одной из ключевых тем на личном приеме граждан министра ЖКХ края Романа Марченко, который он провел в Железноводске. К примеру, представители ТСЖ «Союз» пожаловались, что региональный оператор, от услуг которого в сборе денег на ремонт собственники отказались, сильно затягивает с перечислением накоплений на специальный счет. Р. Марченко заверил, что примет меры.

Кроме того, по итогам приема министр поручил специалистам министерства провести совещание с управляющими компаниями города-курорта, в рамках которого нужно акцентировать внимание на новые правила начисления платы за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. Собственники не должны автоматически получать счета с платежами по верхней планке, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.