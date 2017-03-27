Фото: ОМВД России по Невинномысску 4,075 грамма сильнодействующего синтетического наркотика изъяли у жительницы Невинномысска

Сильнодействующий синтетический наркотик хранила у себя дома жительница Невинномысска. Обнаружить и изъять зелье позволила оперативная информация, полученная участковым уполномоченным полиции. Владелица «дури» пояснила, что запрещенное вещество приобрела для собственного потребления. Вес изъятого дурмана составил 4,075 грамма.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает весьма суровое наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.