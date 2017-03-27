Фото: архив администрации Александровского района Экологические субботники прошли в Александровском районе Фото: архив администрации Александровского района Экологические субботники прошли в Александровском районе Фото: архив администрации Александровского района Экологические субботники прошли в Александровском районе

В Александровском районе еженедельно проходят субботники. В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» и трехмесячника весенних субботников все предприятия и организации, сотрудники администрации района каждый выходной участвуют в наведении порядка. Завершить работы по благоустройству планируется к пасхальным праздникам.