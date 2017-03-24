Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

С осени прошлого года на Ставрополье стартовал цикл бесед для старшеклассников и педагогов в Кочубеевском, Шпаковском, Новоалександровском и Изобильненском районах. Кандидат философских наук, член общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю священник Антоний Скрынников, как сообщила пресс-служба ведомства, объедет все школы районов. Тематика встреч – проблемы распространения религиозных сект, подростковых суицидов, религиозного экстремизма, терроризма. Антоний Скрынников уже прочитал 35 лекций. Проведение бесед запланировано и в других районах и городах края.