Ставропольские танцоры триумфально выступили на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ставропольские танцоры триумфально выступили на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ставропольские танцоры триумфально выступили на чемпионате России в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по современным танцевальным направлениям, успешно выступили в которых воспитанники Ставропольского центра танцевального искусства «Лаки Джем» (руководитель Екатерина Федотова). Достойно защищал честь Ставрополья в этих престижных соревнованиях 21 наш танцор, показавший высокий класс.

Чемпионами России стали: в номинации «дети дуэт хип-хоп» Полина Удодова и Семен Вакалов, а в номинации «беби дуэт» Евангелия Шевченко и Тимур Гаджиев. Малая группа «беби» в составе Евангелии Шевченко, Тимура Гаджиева, Вероники Галкиной и Святогора Чудина также завоевала золотые медали и кубок за первое место.

Вице-чемпионами страны стали: в номинации «беби дуэт» Вероника Галкина и Святогор Чудин. «Серебро» в номинации «паппинг юниоры» выиграли Мария Запенкова и Семен Вакалов, а в номинации «соло дети паппинг» — Семен Вакалов. Групповая номинация «юниоры формейшн» (12 человек) также награждены кубком за второе место и серебряными медалями.

В различных лигах первые и призовые места заняли Владислав Чубов и Станислав Обрядин, Ева Шевченко и Тимур Гаджиев, Мария Харина и Мария Запенкова, Александр Чернокожев и Полина Удодова, Анна Курс и Владислав Строганов.