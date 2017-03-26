В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта края, которое провел руководитель главного спортивного ведомства СК Роман Марков. На коллегии были подведены итоги работы ведомства в 2016 году и обозначены задачи на 2017-й.

Фото: министерство физической культуры и спорта СК В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта края, которое провел руководитель главного спортивного ведомства СК Роман Марков

В минувшем году на 25 международных и 151 всероссийском соревнованиях ставропольские спортсмены смогли завоевать 412 медалей, 147 из которых — высшей пробы. Лаврами чемпионов мира были увенчаны Олег Бабгоев (самбо), Наталья Тагиева (тхеквондо) и Сергей Мащенко (сетокан карате-до). Евгений Кузнецов выиграл личное «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина и стал серебряным призером в синхронных состязаниях.

Звание чемпионов Старого Света также завоевали Евгения Чухарева (рукопашный бой) и Всеволод Попов (восточное боевое единоборство). Призерами континентальных первенств стали Георгий Носков (прыжки на акробатической дорожке), Сергей Петров и Георгий Купцов (оба — тяжелая атлетика).

В чемпионатах России по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу и мотоболу среди команд мастеров от края выступали восемь коллективов. Наиболее успешным был признан итог мотобольного «Колоса» из Ипатово, ставшего серебряным призером.

В национальные сборные привлекались 212 ставропольских спортсменов (119 по олимпийским, 93 — по неолимпийским видам). По итогам 2016 года четырем атлетам края присвоено звание «Мастер спорта международного класса», 81 человек стал мастером спорта.

Минспорта России для Ставрополья к имевшимся 15 добавил еще два базовых вида спорта, что позволило дополнительно привлечь из федерального бюджета в 2016 году более 7 миллиона рублей на их развитие.