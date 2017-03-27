Фото: www.nifi.ru НИФИ провел совещание по развитию экономического потенциала города Невинномысск Фото: Александр МАЩЕНКО Диверсификация экономики повысит инвестиционную привлекательность Невинномысска

Невинномысск с рабочим визитом посетили представители Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). В совещании, посвященном развитию экономического потенциала города, приняли участие руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ И. Рыкова, также ряд научных сотрудников Центра. Город химиков представлял его глава М. Миненков.

Напомним, недавно было принято решение подать заявку на включение Невинномысска в число Территорий опережающего социально-экономического развития. А только что прошедшее совещание, как подчеркнул заместитель председателя правительства края – министр экономического развития А. Мурга, стало очередным этапом по диверсификации экономики Невинномысска. Уже в ближайшей перспективе в городе появятся новые предприятия разной направленности, что повысит инвестиционную привлекательность промышленного центра.