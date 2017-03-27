Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Буденновске сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь беременной женщине

Автомобиль «Лада Гранта» под управлением беременной на последних месяцах женщины заглох посреди дороги. Установить причину поломки и устранить неисправность самой ей не удалось. С включенной аварийкой женщина стояла долго, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю..

– Возле меня за полчаса никто не остановился, – вспоминает женщина. – Только наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции поинтересовался, что случилось.

Автоинспекторы откатили неисправный автомобиль с проезжей части в безопасную зону и отвезли девушку в медицинское учреждение. Вернулись на место ЧП, отремонтировали автомобиль и доставили его к женской консультации, где его уже дожидалась хозяйка.

В письме руководству ставропольской госавтоинспекции автоледи из Буденновска искренне поблагодарила сотрудников ведомства.