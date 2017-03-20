Фото: ОГИБДД Невинномысск Патрульный автомобиль ГАИ

В Пятигорске закончена служебная проверка в отношении сотрудников Госавтоинспекции.

Она началась после происшествия, имевшего место в Предгорном районе 19 марта. Напомним, пятигорские сотрудники ДПС остановили и избили водителя тонированного BMW. 24-летний житель села Винсады умер на месте.

Оперативно-разыскная часть собственной безопасности краевого главка МВД провела служебную проверку. По ее результатам шесть сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще десять сотрудников из числа руководящего состава привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.