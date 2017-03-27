Фото: ОМВД России по Невинномысску Участие в общегородских субботниках – давняя традиция в отделе МВД России по Невинномысску Фото: ОМВД России по Невинномысску Участие в общегородских субботниках – давняя традиция в отделе МВД России по Невинномысску Фото: ОМВД России по Невинномысску Участие в общегородских субботниках – давняя традиция в отделе МВД России по Невинномысску

В Невинномысске по давней традиции сотрудники городского отдела МВД России активно принимают участие в субботниках. В этот раз полицейские проделали немалый объем работы на территории, прилегающей к отделу. Здесь побелили бордюры, стволы деревьев, вскопали клумбы, привели в порядок двор. Также стражи правопорядка окрасили цоколи административных зданий. Генеральная уборка прошла в кабинетах, складах, гаражных боксах.