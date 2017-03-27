Почти год не могут найти сотрудники полиции награды, украденные у наследницы ветерана Великой Отечественной. Или не хотят искать?

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ветераны

Как раз в канун Дня Победы в прошлом году в Петровском районе из дома женщины — дочери ветерана Великой Отечественной войны (фамилию мы не называем по понятным причинам. – В. Л.) украли награды отца. Воры унесли медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За форсирование Одера». Сам ветеран умер в 1980 году, а дочь берегла отцовское наследство. Да вот не уберегла. В день кражи она обратилась в отдел МВД России по Петровскому району.

А 30 мая сотрудники уголовного розыска после проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за преступление, предусмотренное статьей УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» в связи... с отсутствием события преступления.

Какими же надо быть черствыми людьми, чтобы отказать наследнице ветерана с такой издевательской формулировкой? Как надо извернуться, чтобы подтасовать статьи уголовного кодекса? Заменить кражу, которая, несомненно, была, на сбыт госнаград, которого не было. Или женщину заподозрили именно в нем?

Она оказалась человеком настойчивым и в конечном итоге попала на личный прием к прокурору края Анатолию Богданчикову. Тот сразу все понял. По результатам проведенной проверки прокурор Петровского района 22 марта отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материал направлен для проведения дополнительной проверки. В тот же день следователь СО отдела МВД России по Петровскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ход расследования уголовного дела в прокуратуре района взят под надзор, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Хотя теперь, почти год спустя, найти медали ветерана будет гораздо сложнее. Это понимают все. И остается еще один вопрос: как наказаны полицейские за волокиту, незнание Уголовного кодекса и пренебрежение своими обязанностями?