Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Активистов ученического самоуправления собрал в Ставрополе краевой этап конкурса «Лидер»

В Ставрополе прошел региональный этап конкурса «Лидер». Ученическое самоуправление Невинномысска на нем представляли Сергей Циркунов (средняя школа № 18) и Максим Минов (средняя школа № 15).

Творческое состязание проходило в несколько этапов. Во время заочного участники подготовили портфолио, с его помощью познакомили членов жюри со своими достижениями в общественной жизни, в спорте, рассказали об увлечениях. Также были презентованы специальные видеоролики, рассказывающие не только об активистах самоуправления, но и о представляемых ими школьных детских организациях. На очном же этапе лидеры школ работали в группах, создавали социальные проекты, участвовали в дебатах.

Как сообщили в администрации Невинномысска, по итогам конкурса Максим Минов стал обладателем диплома II степени (среди участников 16-18 лет). Сергей Циркунов получил диплом участника (возрастная категория 14-15 лет).