В личном подсобном хозяйстве одного из районов Иркутской области выявлен вирус африканской чумы свиней.

Фото: из архива газеты «СП» Мясная продукция

Владелец хозяйства обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Проведенные анализы на АЧС дали положительные результаты. 25 марта ввели режим ЧС. Как говорилось в официальном сообщении на сайте правительства Иркутской области, в самом опасном очаге были обнаружены коробки, поступившие якобы из Ставропольского края, с отходами свиного мяса. В ходе расследования версия о «ставропольском следе» не подтвердилась. В связи с этой историей губернатор края Владимир Владимиров отметил, что власти региона должны быть готовы помочь не только установлению объективных причин инцидента, но и защите репутации наших производителей.

Краевое управление ветеринарии, рассказал 28 марта его начальник Александр Трегубов, начало активно мониторить ситуацию – проводить оперативные проверки на животноводческих предприятиях региона. Отобранные пробы животноводческой продукции на африканскую чуму свиней будут отправлены на исследование в межобластную ветеринарную лабораторию, а также в аналогичную краевую. Более того, управление ветеринарии СК предложило направить своих специалистов в Иркутскую область для содействия расследованию по выявлению реальных причин заноса АЧС. Пока, как сообщил Александр Трегубов, ответа от иркутских коллег не поступало.