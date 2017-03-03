Россельхозбанк

На 01 марта 2017 года ипотечный кредитный портфель Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил 1,2 млрд рублей. С начала января Банк предоставил жителям края 21 ипотечный кредит на сумму порядка 30 млн рублей. В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка выдал населению региона около 400 ипотечных кредитов на общую сумму более 350 млн рублей. Количество клиентов, решивших жилищный вопрос благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка, по сравнению с 2015 годом, увеличилось в 1,5 раза.

«Ипотека является одним из наиболее популярных видов кредита, и поэтому Банк постоянно работает над упрощением условий выдачи и снижением процентных ставок по данным программам. На сегодняшний день могу уверенно заявить, что процентная ставка по ипотечным продуктам Россельхозбанка является одной из наиболее конкурентоспособных в регионе», — подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Так, с 20 марта 2017 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75%* годовых.

Также Банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05%* годовых. В среднем снижение процентных ставок составило 0,75-1,25 пп.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно в офисах Ставропольского филиала Россельхозбанка на территории края и на официальном сайте Банка.