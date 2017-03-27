Вне всякого сомнения, тема ареста Арсения Яценюка, экс-премьер-министра Украины (он в отставке с 14 апреля прошлого года) с понедельника остается в топе новостей.

Фото: Globallookpress Арсений Яценюк

Напомним, в Ессентукском городском суде было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсения Яценюка.

Давайте разберемся в трех моментах: почему Ессентукский горсуд, в чем именно следствие обвиняет знатного украинца и почему в обвинении фигурируют два Уголовных кодекса?

– Наш суд потому, – разъясняет Татьяна Гаврилова, пресс-секретарь Ессентуксого горсуда, – что в соответствии с принципом территориальной подсудности дело слушается по месту совершения преступления или по месту дислокации органа следствия. Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу находится в Ессентуках.

Теперь о статьях и кодексах. 209 статья УК РФ (действующего с 1996 года и сейчас) – это бандитизм. 102 статья УК РСФСР (принятого в 1960 году и уже недействующего) — это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Статья 15 этого же кодекса — это ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.

– Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, – цитирует статью 9 современного Уголовного кодекса РФ Татьяна Гаврилова. И продолжает: – И временем преступления признается время его совершения.

Теперь понятно, по каким нормам и в чем Арсения Яценюка обвиняют. Причем достаточно давно. Еще в сентябре 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин в большом интервью «Российской газете» коснулся конфликтов, которые произошли на рубеже веков. Среди прочего он отметил, что «большая часть лидеров правых национал-радикальных движений, участвовавших в феврале 2014 года в антиконституционном перевороте на Украине, в свое время воевала в Чечне на стороне незаконных бандформирований». Среди «одиозных фигур, которые сейчас «украшают» пьедестал украинского политического Олимпа», Александр Бастрыкин назвал Дмитрия Корчинского, Игоря Мазура, Дмитрия Яроша и других, которые « бвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских Вооруженных сил и внутренних войск МВД России на территории Чеченской Республики... Следствием также установлено, что в эти же годы вместе с ними в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко, против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал Арсений Яценюк».

По данным следствия, на которые опирался А. Быстрыкин, Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе грозненской городской больницы № 9, а также в пытках и расстрелах пленных в Октябрьском районе столицы Чеченской Республики 7 января 1995 года. По сведениям главы СКР, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА – УНСО в декабре 1995 года получил высшую награду Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих…В начале 1995 года Арсений Яценюк в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину.

Комментарии тех событий сейчас интересны уже как исторические хроники. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook: «Бандеровцы – вояки никакие, но в казнях и пытках пленных всегда были первыми». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Следственный комитет работает и подобные заявления не бывают голословными». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк не мог воевать в Чечне против российских войск в те годы. По его словам, он не видел Яценюка в Чечне во время войны. И скпетически оценил его воинские шансы:

– Я не считаю, что Яценюк – воин, что он способен воевать, я не считаю его мужчиной. Это настоящий ботаник. Если он воин и где-то воевал, я ни в чем не разбираюсь, – сказал Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.

О том, что Арсений Яценюк не участвовал в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1995 году, заявил Би-би-си и один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев:

– ... Они нам все были знакомы, поэтому у меня никаких сомнений в том, что его там не было... Если бы начался судебный процесс, Бастрыкину пришлось бы покраснеть за все те высказывания, которые он делал в адрес премьер-министра Украины.

По данным Forbes, которые перекочевали в Википедию, Яценюку во времена первой Чеченской войны было 20 лет, и он заканчивал юридический факультет Черновицкого университета. Тогда же он основал компанию «Юрек-Лтд», которую возглавлял до 1997 года. В вузе он закончил военную кафедру, является капитаном запаса, воинская специальность «артиллерист-разведчик».

В мае прошлого года фамилия Яценюка всплывала при рассмотрении в Грозном дела бывших участников УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха. Среди участников отряда «Викинг» в уголовном деле тогда назывался и Арсений Яценюк.

А постановлением Ессентукского горсуда суда в отношении Арсения Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. Срок будет исчисляться с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ.

На суде интересы А. Яценюка представлял адвокат, назначенный судом. Так что его право на защиту было реализовано.

Сам Яценюк прокомментировал решение суда о его аресте на своей странице в Facebook. «Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края», — написал Яценюк и заявил, что считает решение суда «попыткой дискредитации» и «полным бредом». И еще очень сильно ругался на власти России.

Татьяна Гаврилова считает, что «такого рода высказывания Арсения Яценюка не имеют места в правовом поле.

– В данном случае уместно говорить, – подчеркнула она, – о законности или незаконности принятого Ессентукским горсудом решения. Но Яценюк может выразить свое несогласие с ним, обжаловав в апелляционном порядке.