Фото пресс-службы губернатора СК Комбикормовый завод в Новоалександровске Фото пресс-службы губернатора СК Встреча губернатора В. Владимирова с представителями немецкой компании «АГРАВИС Райффайзен АГ» в Новоалександровске. Фото пресс-службы губернатора СК Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

В Новоалександровске прошла встреча губернатора Владимира Владимирова с представителями немецкой компании «АГРАВИС Райффайзен АГ». Обсуждены возможности для дальнейшего развития партнерских отношений, сообщили в пресс-службе главы края.

Основное направление деятельности этой компании производство комбикормов. В развитие ее структурного подразделения в Новоалександровске уже вложено около 725 миллионов рублей. В прошлом году завершен очередной этап инвестпрограммы: открыт новый цех по производству гранулированных комбикормов. Сейчас изучаются возможности для создания на базе предприятия линии по выпуску премиксов для комбикормов.

Во встрече принял участие председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Он отметил, что, несмотря на внешнеполитическую повестку, интерес немецкого бизнеса к сотрудничеству с Россией возрастает.