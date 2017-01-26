Строительная группа «Третий Рим» в прошлом году представила принципиально новую на региональном рынке недвижимости концепцию «Заходи и живи». В рамках данной концепции покупателям предлагается готовое жилье с отделкой, мебелью и текстилем. Новинка полностью себя оправдала.

Наиболее востребованным видом жилья в формате «Заходи и живи» являются таунхаусы — двухэтажные дома европейского типа с земельными участками. Площадь таунхаусов – от 80 квадратных метров.

Растущий интерес покупателей к домам с отделкой от Строительной группы «Третий Рим» эксперты рынка недвижимости объясняют несколькими факторами.

Первый – доступная цена на таунхаусы в жилом районе «Гармония», которые продаются по стоимости трехкомнатной квартиры в Ставрополе. Приобрести таунхаус в формате «стяжка-штукатурка» можно от 1 миллиона 250 тысяч рублей*. С чистовой отделкой — от 1 млн 850 тысяч рублей*.

Второй фактор заключается в том, что значительная доля жилой недвижимости приобретается в ипотеку. У тех, кто берет кредиты на приобретение жилья в базовой строительной готовности, нет свободных денег на отделку, поэтому вопрос благоустройства может затянуться на годы.

Третий фактор – экономия времени и нервов. Самостоятельный ремонт либо наем мастеров потребуют много сил и времени, отделка может изрядно подпортить нервы. Поэтому готовое жилье пользуется повышенным спросом.

Востребованность таунхаусов с отделкой ежемесячно возрастает. В связи с чем тем, кто заинтересован в приобретении жилья в формате «заходи и живи», следует заранее выбрать интересующий объект. Внесение задатка и заключение предварительного договора станет гарантией того, что вы приобретете необходимое вам жилье в срок и по действующей цене. Сделать это можно в удобное время, отдел продаж в «Гармонии» работает с 9.00 до 20.00 без перерывов и выходных. Более подробная информация на сайте tretyrim.ru и по телефону +7 (8652)99-16-16.

*г.Михайловск. Цена действительна с 01.03.2017 по 31.03.2017 г. Собственник Захарченко Н.М. Свидетельство № 675384 от 18.06.2016. Строительство жилья завершено.

Количество предложений ограничено. Подробности о размере специальных цен, сроках, узнавайте по телефону +7 (8652) 99-16-16.