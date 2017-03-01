Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО предоставил финансирование в размере 50 млн рублей сроком на 3 года одному из крупнейших производителей металлопластиковых конструкций в СКФО — ООО «Набор», который работает под брендом Оконный Комбинат «СВЕТОЧ». Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности группы.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Набор» — крупнейшее предприятие в СКФО, которое обеспечивает жителей России отечественной продукцией высокого качества по доступной цене. Для филиала поддержка производственных предприятий региона является приоритетной задачей в 2017 году».

Директор компании «Набор» Ольга Заросило отметила: «17 лет стабильного развития на рынке страны и, как результат, лидирующие позиции в отрасли по промышленному производству светопрозрачных конструкций. За эти годы состав игроков в данной области и в регионе, и в стране существенно поменялся. Нам удалось выстоять в самые непростые периоды в экономике, которые, безусловно, отражались и на производителях металлопластиковых конструкций. Для дальнейшего устойчивого развития важно иметь сильного финансового партнера. На сегодняшний день для нас таким партнером стал банк ВТБ».