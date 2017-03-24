Фото: Николай БЛИЗНЮК Вахта Памяти на Посту №1 в Кисловодске Фото: Николай БЛИЗНЮК Вахта Памяти на Посту №1 в Кисловодске Фото: Николай БЛИЗНЮК Вахта Памяти на Посту №1 в Кисловодске

В Кисловодске прошла торжественная церемония возобновления вахты памяти у Вечного огня мемориального комплекса «Журавли». Здесь в годы Великой Отечественной войны находился военный комиссариат, и, соответственно, отсюда уходили защищать Отечество кисловодчане.

В торжествах у Поста № 1 участвовали ученики девяти школ Кисловодска, представители городских властей и межнационального клуба «Дружба». Кадеты военно-патриотического клуба «Беркут» принесли клятву чтить подвиг советского народа. Открыл митинг глава Кисловодска Александр Курбатов:

– Это память поколений, дань уважения и преклонения перед подвигом людей, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. Хотелось бы, чтобы вы пропустили все проходящее здесь через свое сердце.

Вместе с участником Сталинградской битвы кавалером ордена Красного Знамени Павлом Александровичем Минеевым и юнармейцами «Беркута» глава города первым заступил на Пост № 1 у Вечного огня. От них эстафету приняли депутаты городской Думы и ветераны воинской службы.