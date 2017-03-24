Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Ипатовском районе машина влетела в бетонный блок, огораживающий ремонтные работы

25 марта около 00 часов 30 минут на 441-м километре автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь водитель автомашины «Фольксваген Туарег», двигаясь с большой скоростью, налетел на бетонный блок, огораживающий место проведения ремонтных работ моста, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадала пассажир – 31-летняя жительница Волгограда, она доставлена в Ипатовскую районную больницу. Водитель отделался незначительными травмами. Оба участника аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Не исключается версия, что водитель попал в ДТП из-за усталости.