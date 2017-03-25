Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил об объединяющей силе принятой Конституции и ее значении для граждан республики в сфере экономики и безопасности Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Власти республики также присоединились к торжеству Фото: пресс-служба Полпредства СКФО 14-летие Конституции Чеченской Республики отметили в Грозном Фото: пресс-служба Полпредства СКФО 14-летие Конституции Чеченской Республики отметили в Грозном Фото: пресс-служба Полпредства СКФО 14-летие Конституции Чеченской Республики отметили в Грозном Фото: пресс-служба Полпредства СКФО После торжественных речей для зрителей выступили артисты эстрады

14-летие Конституции Чеченской Республики отпраздновали в театрально-концертном зале. Власти республики также присоединились к торжеству. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил об объединяющей силе принятой Конституции и ее значении для граждан республики в сфере экономики и безопасности.

Спикер Парламента ЧР Магомед Даудов вспомнил не такую давнюю историю появления основного закона Чечни: «14 лет назад народ Чеченской Республики поддержал инициативу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и единодушно проголосовал за предложенный проект Конституции. Это был первый случай в истории, когда всенародный референдум определил будущее нашей республики».

После торжественных речей для зрителей выступили артисты эстрады.