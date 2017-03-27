Завершились игры пятого тура второго круга V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора Ставрополья.

Результаты игр в зоне «Ставрополь»: «Крайбольница» — «Инфа» — 47:68; «ДЮСШ-Газпром» — «Теплосеть» — 48:123; МКС — «Русь» (Михайловск) — 70:52.

Встреча между командами «УОР-Электроавтоматика» и СтГАУ из-за участия «студентов-аграриев» в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола перенесена на более поздний срок , а команда «Вепрь» (Михайловск) была свободна от игр.

Результаты тура в зоне «КМВ»: БК «Ессентуки» — БК «Пятигорск» — 57:58; «Теплорежим» (Черкесск) — БК «Буденновск» — 62:45; БК «Железноводск» — «Импульс» (Пятигорск) — 60:54; «Арнест» (Невинномысск) — ПГУ (Пятигорск) — 53:51.

В зоне «Ставрополь» после 14 туров по-прежнему лидирует «Теплосеть», а в зоне «КМВ» — «Пятигорск». Игры очередного тура пройдут 2 апреля.