В Апанасенковском районе началось ягнение овец

В шести сельхозпредприятиях Апанасенковского района, занимающих овцеводством, началась кампания по получению молодняка.

Ягнение – самый сложный и ответственный период, когда от правильной организации труда во многом зависит здоровье взрослого животного и молодняка, пояснили в министерстве сельского хозяйства СК. Хозяйства стараются выбрать наиболее благоприятное время для рождения малышей, исходя из возможности обеспечить им полноценное питание и условия для быстрого роста. Уже получено более 9,5 тысячи ягнят, или в среднем по 104 на каждую сотню овцематок.