Каждую весну в крае проходит выставка «Свадебный мир Ставрополья». Вот и в минувшие выходные она в седьмой раз распахнула свои двери перед сотнями будущих молодоженов.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Свадебный мир Ставрополья», 2017

Логично, что с приходом тепла число свадебных торжеств в крае увеличивается, а значит, растет потребность в услугах специалистов этой индустрии. Удобный формат выставки позволяет на месте определиться с выбором, благо, он всегда богатый: в этот раз свои услуги предлагали десятки фотографов, стилистов, салонов свадебной одежды, рестораны, компании автопроката... Они всячески заманивали клиентов выгодными предложениями и скидками.

Около павильонов кипела жизнь, впрочем, как и на сцене. Выступали творческие коллективы, готовые украсить главное в жизни торжество необыкновенными акробатическими, танцевальными, вокальными номерами. Насыщенная шоу программа, семинары, мастер-классы, тематические фотосессии, консультации специалистов, дефиле, конкурсы, ценные призы, подарки и дегустации ни на минуту не давали потерять ощущение праздника.

Как и положено, долгожданное событие весны открыли почетные гости и организаторы мероприятия. Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, начальник управления ЗАГС края Сергей Назаренко, председатель общественного совета при управлении ЗАГС Полина Чурсина приветствовали собравшихся, пожелав молодым продуктивных поисков и, как итог, яркого торжества.

– Многие детские сказки заканчиваются свадебным пиром. Это было самым радостным событием, кульминацией истории, – заметила И. Кувалдина. – Все, что есть на этой выставке, символизирует начало новой семьи. Для Ставропольского края этот момент особенно важен. Вы знаете, что у нас, несмотря ни на какие экономические катаклизмы, больше регистрируется браков, а значит, жизнь в регионе становится комфортной. Пусть так и будет!

Выставка несла еще одну важную миссию – напомнить об ответственности будущих супругов друг перед другом. Как заметил Сергей Назаренко, в нашем крае особое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей, тем более что с каждым годом растет не только количество семей, но и рождаемость.

В первый день работы выставки под бурные аплодисменты прошло награждение победителей краевого конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов «Мое призвание – ЗАГС!». Диплом за первое место и сертификат на стажировку в управлении записи актов гражданского состояния кабинета министров Республики Татарстан вручили Елене Литвиновой – ведущему специалисту отдела ЗАГС по Петровскому району.

Позже Елена провела показательную регистрацию брака «Казачья свадьба в лучших традициях» в сопровождении народного ансамбля «Казачья вольница» Петровского района. Кроме того прошло чествование юбиляров супружеской жизни Николая Николаевича и Галины Ивановны Ватутиных из Кочубеевского района. В этом году они отметили «золотой» юбилей и даже стали героями выпуска телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале.

…Выставка была похожа на большую пышную свадьбу. А завершилась она розыгрышем главного приза – «Свадьбы в подарок». Так что одна из пар точно ушла отсюда полностью удовлетворенной.