27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации.

Николай Олехнович

От имени Управления Росгвардии по Ставропольскому краю с профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии РФ бойцов поздравил начальник Управления полковник полиции Николай Олехнович.

Подразделения, вошедшие в состав Росгвардии, прошли славный боевой путь, становления и развития, насыщенный испытаниями и проверками на прочность, отмечается в поздравлении. Они всегда с достоинством и честью выполняют свой воинский долг по защите интересов личности, общества и государства от преступных и противоправных посягательств, проявляют мужество, стойкость и героизм в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают безопасность важных государственных объектов и охрану правопорядка.

В поздравлении содержатся пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в служении Отечеству.