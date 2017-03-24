Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«КРАСНОДАР-2» – «ДИНАМО» – 4:0. В первом круге ставропольцы дома одолели гостей с Кубани – 2:0. Трудно, почти невозможно было представить, что сегоднешнее «Динамо» еще раз отберет очки у кубанцев. Два очка из …18-ти в шести последних турах – вот нынешние «достижения» никому не нужной ставропольско-рыздвяненской команды. Хоть и стали стеной у своих ворот динамовцы, уберечь их от неприятностей им не удалось: Н. Комличенко все же нашел брешь в обороне гостей и еще до перерыва открыл счет. Отсиживаясь в защите счет не сравняешь, и ставропольцы начали второй тайм активными действиями и тут же поплатились еще раз – 0:2. На 71-й минуте кубанцы провели еще одну стремительную атаку и снова добились успеха, а до конца игры А. Овсепян, оформив дубль, довел счет до разгромного – 4:0. Превосходство в скорости – основной козырь кубанцев в этом матче. За 90 минут ставропольцы даже и намеком не обозначили, что могут еще «перевернуть» игру. Два полумомента вот и весь «багаж» атакующих действий клуба краевого центра. На днях «Динамо» внесло в заявочный список четырех воспитанников местного футбола: полевых игроков С. Нефетиди, Г. Даниеляна, К. Костенко и вратаря А. Донца. Все ребята 2000 года рождения. Может с их помощью команда краевого центра когда-нибудь выберется из подвала турнирной таблицы?

«Динамо»: Вяльчинов, Белозёров (Волобуев), Фомичев, Бакланов, Долгов, Кукояка (Люфт), Хугаев (Тодуа), Магомедов, Розов (Бацев), Егиазаров, Сердюков (Гонгадзе).

«ДРУЖБА» – «МАШУК» – 3:0. Пятигорчане и до зимнего антракта у себя на поле не смогли одолеть адыгейский клуб и наивно было бы ждать, что во втором круге, да еще в гостях, «Машук» возьмет реванш. Пятигорчане держались 40 минут, а потом за две минуты до перерыва пропустили два гола. Гости на этом не успокоились, продолжив громить пятигорчан и после перерыва.

«Машук»: Аршиев, АМбидинов, Бугулов, Кабулов, Мулляр, Ткачев, Остапенко, Абидоков (Блиадзе), Алиев, Джатиев (Чечулин), Баев (Олифиренко)

Результаты остальных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»:

«Биолог» – «Спартак» – 2:1, «Афипс» – «Ротор» – 1:3, СКА – «Черноморец» – 1:0, «Сочи» – «Легион» – 3:1, «Армавир» – «Ангушт» – 2:1.

Встреча 19 тура «Кубань-2» – «Черноморец» завершилась победой «Кубани» – 2:0.

Матч «Чайка» – «Кубань-2» состоялся в понедельник, 27 марта.

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Положение команд

-           |   В  Н   П    М     О
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Ротор       |  14  3   3  40-14  45
Армавир     |  11  6   4  29-12  39
Афипс       |  11  4   4  28-18  37
Черноморец  |  10  3   7  23-13  33
Краснодар-2 |   9  4   6  24-15  31
Сочи        |   8  6   6  27-21  30
Биолог      |   9  2   9  21-23  29
СКА         |   7  7   6  20-22  28
Дружба      |   7  5   8  23-24  26
Чайка       |   6  7   5  21-16  25
Кубань-2    |   6  3  10  17-30  21
Спартак Вл  |   5  6   9  15-22  21
ДИНАМО      |   6  2  11  15-28  20
МАШУК       |   5  3  12  20-38  18
Ангушт      |   3  7  10  14-21  16
Легион      |   4  4  12  18-38  16