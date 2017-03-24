Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«КРАСНОДАР-2» – «ДИНАМО» – 4:0. В первом круге ставропольцы дома одолели гостей с Кубани – 2:0. Трудно, почти невозможно было представить, что сегоднешнее «Динамо» еще раз отберет очки у кубанцев. Два очка из …18-ти в шести последних турах – вот нынешние «достижения» никому не нужной ставропольско-рыздвяненской команды. Хоть и стали стеной у своих ворот динамовцы, уберечь их от неприятностей им не удалось: Н. Комличенко все же нашел брешь в обороне гостей и еще до перерыва открыл счет. Отсиживаясь в защите счет не сравняешь, и ставропольцы начали второй тайм активными действиями и тут же поплатились еще раз – 0:2. На 71-й минуте кубанцы провели еще одну стремительную атаку и снова добились успеха, а до конца игры А. Овсепян, оформив дубль, довел счет до разгромного – 4:0. Превосходство в скорости – основной козырь кубанцев в этом матче. За 90 минут ставропольцы даже и намеком не обозначили, что могут еще «перевернуть» игру. Два полумомента вот и весь «багаж» атакующих действий клуба краевого центра. На днях «Динамо» внесло в заявочный список четырех воспитанников местного футбола: полевых игроков С. Нефетиди, Г. Даниеляна, К. Костенко и вратаря А. Донца. Все ребята 2000 года рождения. Может с их помощью команда краевого центра когда-нибудь выберется из подвала турнирной таблицы?

«Динамо»: Вяльчинов, Белозёров (Волобуев), Фомичев, Бакланов, Долгов, Кукояка (Люфт), Хугаев (Тодуа), Магомедов, Розов (Бацев), Егиазаров, Сердюков (Гонгадзе).

«ДРУЖБА» – «МАШУК» – 3:0. Пятигорчане и до зимнего антракта у себя на поле не смогли одолеть адыгейский клуб и наивно было бы ждать, что во втором круге, да еще в гостях, «Машук» возьмет реванш. Пятигорчане держались 40 минут, а потом за две минуты до перерыва пропустили два гола. Гости на этом не успокоились, продолжив громить пятигорчан и после перерыва.

«Машук»: Аршиев, АМбидинов, Бугулов, Кабулов, Мулляр, Ткачев, Остапенко, Абидоков (Блиадзе), Алиев, Джатиев (Чечулин), Баев (Олифиренко)

Результаты остальных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»:

«Биолог» – «Спартак» – 2:1, «Афипс» – «Ротор» – 1:3, СКА – «Черноморец» – 1:0, «Сочи» – «Легион» – 3:1, «Армавир» – «Ангушт» – 2:1.

Встреча 19 тура «Кубань-2» – «Черноморец» завершилась победой «Кубани» – 2:0.

Матч «Чайка» – «Кубань-2» состоялся в понедельник, 27 марта.

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Положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------ Ротор | 14 3 3 40-14 45 Армавир | 11 6 4 29-12 39 Афипс | 11 4 4 28-18 37 Черноморец | 10 3 7 23-13 33 Краснодар-2 | 9 4 6 24-15 31 Сочи | 8 6 6 27-21 30 Биолог | 9 2 9 21-23 29 СКА | 7 7 6 20-22 28 Дружба | 7 5 8 23-24 26 Чайка | 6 7 5 21-16 25 Кубань-2 | 6 3 10 17-30 21 Спартак Вл | 5 6 9 15-22 21 ДИНАМО | 6 2 11 15-28 20 МАШУК | 5 3 12 20-38 18 Ангушт | 3 7 10 14-21 16 Легион | 4 4 12 18-38 16