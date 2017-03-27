Первым пунктом рабочей поездки губернатора Владимира Владимирова в Арзгирский район стал мост через балку Чограй в селе Арзгир.

Фото пресс-службы губернатора СК Мост через балку Чограй в селе Арзгир Фото пресс-службы губернатора СК Мост через балку Чограй в селе Арзгир Фото пресс-службы губернатора СК

Этот с 2006 года муниципальный объект является частью трассы «Дивное – Рагули – Арзгир». На протяжении всей своей 46-летней истории мост ни разу капитально не ремонтировался. По проведённой в муниципалитете предварительной оценке, стоимость работ составит около 25 миллионов рублей, что превышает размер бюджета Арзгирского сельсовета на 2017 год. Глава края поручил провести экспертизу, на основании которой можно будет принять решение.

Губернатор нацелил правительство Ставрополья комплексно изучить состояние муниципальных мостов в крае, чтобы по итогам уточнить потребность в средствах и сформулировать предложения по ремонту.

– Мы выработали комплексный подход к мостам на дорогах регионального значения. В прошлом году в крае отремонтированы 4 таких объекта, в планах на 2017-й – 7. Такая же программа должна быть по муниципальным мостам, – сказал он.

В Арзгире губернатор посетил детский сад №5. Учреждение было открыто в 1987 году. Его здание в хорошем состоянии, в прошлом году учреждение стало участником инициированной главой края краевой программы по замене окон – были установлены оконные блоки на сумму 1 миллион рублей. Сегодня актуальной является проблема обновления крыши. Здесь также серьёзной поддержкой может стать краевая программа по ремонту кровель в учреждениях образования, начавшая действовать с этого года. Муниципальная администрация готовит необходимые документы.

В 2017 году на ремонт крыш и замену оконных блоков в учреждениях образования из краевого бюджета направляется около 400 миллионов рублей.

В районной больнице, функционирующей с 1972 года, Владимир Владимиров ознакомился с состоянием детского и инфекционного отделений, ремонт которых решено провести за счет краевых средств в 2017-2018 годах. Всего в нынешнем году на ремонт учреждений здравоохранения в 16 муниципалитетах края в региональном бюджете предусмотрено около 400 млн. рублей.

Районный Дом культуры вошёл в краевую и федеральную программы по развитию сети учреждений культуры в муниципалитетах. В этом году здесь планируется провести ремонт на сумму 17 миллионов рублей. Напомним, что в целом по краю на эти цели до конца года планируется направить около 170 миллионов рублей.

В завершение поездки в ДК губернатор провёл еженедельное рабочее совещание краевого правительства. В нём приняли участие руководители муниципалитетов Арзгирского района. Одним из основных вопросов его стало взаимодействие краевых и районных структур в решении вопросов развития территорий.