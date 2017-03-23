По вкладу в агропромышленный комплекс Ставрополья Арзгирский район можно смело назвать восточной житницей. В этом в очередной раз убедились представители медиадесанта, побывавшие в отдаленной степной территории вместе с первым заместителем председателя правительства СК Николаем Великданем.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань (слева) в Арзгирском районе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пресс-тур в Арзгирский район Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Потенциал агропрома Арзгирского района проинстепктировал Николай Великдань Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пресс-тур в Арзгирский район Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Потенциал агропрома Арзгирского района проинстепктировал Николай Великдань Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пресс-тур в Арзгирский район Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пресс-тур в Арзгирский район Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пресс-тур в Арзгирский район

Главная цель поездки — изучение положения дел в сельском хозяйстве этой территории, эффективность государственной поддержки, идущей прежде всего из регионального бюджета.

Рекорды по-восточному

Напомним, что восток Ставрополья – это семь сельских районов, находящихся в засушливой и крайне засушливой почвенно-климатических зонах. Между тем это крупная агропромышленная зона: два миллиона гектаров сельхозугодий, 1,2 миллиона гектаров пашни, здесь сосредоточено почти 80 процентов овцепоголовья, треть крупного рогатого скота. На долю хозяйств этой зоны приходится более двух миллионов тонн зерна. Один из крупнейших производителей хлеба на востоке и в целом по региону – Арзгирский район, собравший в прошлом году рекордный урожай – 429 тысяч тонн зерновых. 60 тысяч тонн из них вырастили в СПК колхозе-племзаводе имени Ленина — также максимальный результат за всю историю хозяйства.

Первым делом Николай Великдань посмотрел, как идет весенний сев, от эффективного проведения которого зависит формирование будущего урожая. Прямо в поле, где уже вовсю подрастают озимые, радуясь весеннему солнышку, он обсудил со специалистами перспективы посевной, виды на урожай, ценовую политику на продукцию растениеводства. Уже засеяно около 70 процентов всей запланированной площади, рассказал глава Арзгирского района Алексей Палагута. По мнению Николая Великданя, чтобы в нынешнем сельскохозяйственном сезоне получить хороший урожай, необходимо оперативно провести весь комплекс агроработ: накопить удобрения, закупить ГСМ, подготовить качественные семена, отремонтировать сельхозтехнику и обезопасить посевы от вредителей. По прогнозам специалистов, как и в прошлые годы, немало хлопот нынче вновь может доставить саранча. В прошлом году, к примеру, в Арзгирском районе от нее пострадало 24 тысячи гектаров посевов. Уже сейчас необходимо проводить обследования по личинкам этого опасного вредителя, вовремя организовать истребительные мероприятия.

– В ближайшие дни в восточные районы края, в том числе в Арзгирский район, прибудут специалисты управления Россельхозцентра по Ставропольскому краю, которые займутся мониторингом состояния вредителей, – сообщил первый зампред ПСК. – Предстоит большой фронт работ. Правительство выделяет 28 миллионов рублей на закупку необходимых препаратов. Планируем обработать 200 тысяч гектаров сельхозугодий. Большая часть их — на востоке: в Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах. Мы должны в самом начале нанести удар по саранчовым, пока они не начали стремительно развиваться и оккупировать наши поля.

Готовятся к «войне» с саранчой и в СПК колхозе-племзаводе имени Ленина, закупили часть необходимых средств для борьбы с этой напастью. Кстати, сельхозпредприятие, носящее титул «Хозяйство высокой культуры земледелия», одно из первых в районе завершило сев ранних яровых культур. Здесь из года в год получают хорошие урожаи зерновых. Отчасти секрет в том, рассказал председатель СПК колхоза-племзавода имени Ленина Анатолий Штельмах, что агрономическая служба хозяйства находится в вечном поиске, внедряя передовые технологии возделывания сельхозкультур и новые сорта, в результате урожайность зерновых удалось повысить до 55 центнеров с гектара, что для здешних засушливых мест является настоящей победой. Причем и качество арзгирского зерна, выращенного в зоне рискованного земледелия, отменное. Еще в XIX веке ставропольская пшеница твердых сортов, выращенная именно в арзгирских степях, поставлялась на экспорт в качестве сырья для прославленных итальянских макарон.

«Умная» техника для крестьян

Успехом в зерновом производстве, являющемся основой экономики хозяйства, хозяйство обязано и современному машинно-тракторному парку, который начиная с 2011 года почти полностью обновился. Достаточно сказать, что уборку здесь проводят собственными силами и даже помогают соседям. В сельхозпарке 42 комбайна, шесть из них купили уже в этом году, обзавелись также тремя тракторами «Кировец» и шлейфом «умной» почвообрабатывающей техники нового поколения, изготовленной, кстати, предприятиями регионального агромаша.

Сегодня модернизация машинно-тракторного парка края актуальна, как никогда, тем более в условиях импортозамещения, увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, отметил Николай Великдань. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства из региональной казны предоставляются субсидии на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования в размере 30 процентов. СПК колхоз-племзавод имени Ленина воспользовался предоставленной возможностью, закупив часть необходимых машин и комплексов для работы в поле.

В эти дни в ремонтных мастерских хозяйства работа идет полным ходом: техника готовится к севу, уборке зерновых и кормовых культур. Инженеры и рабочие все делают самостоятельно, даже изготавливают некоторые запасные части к сельхозтехнике. А это неплохая экономия для хозяйства, ведь свободных средств, как и у других, хронически не хватает. Тем более в сезон.

– Мы благодарны и правительству Ставрополья, и министерству сельского хозяйства, что «пробили» для нас льготное кредитование, – говорит председатель Анатолий Штельмах. – В рамках этой программы мы уже получили 150 миллионов рублей под 2,3 процента годовых. Признаюсь, вначале было сомнение, получим ли мы такую форму поддержки. Она очень нужна крестьянину. На полученный кредит мы закупили горюче-смазочные материалы, удобрения, приобрели запасные части и другое необходимое сегодня в хозяйстве.

Пора отдавать долги

И хотя основную прибыль в хозяйстве получают за счет растениеводства, тем не менее делать ставку только на зерновое производство в зоне рискованного земледелия ни в коем случае нельзя, убежден председатель Анатолий Штельмах. Ведь рекордные урожаи бывают не каждый год. А если, не дай бог, сильная засуха, за счет чего же тогда выживать? В такой экстремальной ситуации выручить может только животноводство. В сельхозпредприятии это прекрасно понимают и вкладывают средства в эту более затратную отрасль, прибыль от которой не всегда оправдывает надежды. Но совсем избавляться от стада, как это сделали в некоторых соседних хозяйствах, здесь не собираются. Тем более животноводство обеспечивает работой 70 процентов работающих, всего в хозяйстве около 400 человек. Сократить поголовье – значит лишить куска хлеба и людей, занятых на этом участке.

В 2005 году колхоз вернул статус племенного завода по разведению овец породы советский меринос. Сейчас здесь содержится более семи тысяч животных. В 2008 году хозяйству присвоен статус племрепродуктора, а три года назад – племенного завода по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы. Колхоз активно участвует во всех краевых программах по поддержке животноводства, в том числе и по субсидированию продажи племенных животных.

– Мы поддерживаем все направления, но все же приоритетным является животноводство, – подчеркнул в ходе визита в колхоз имени Ленина Николай Великдань. – Благодаря ему мы когда-то сохранили основную отрасль – растениеводство. Пришло время отдавать долги. В этом году в числе основных приоритетов краевой государственной поддержки — молочное и мясное животноводство.

В прошлом году в сельхозпредприятии выведена новая порода овец – российский мясной меринос, утвержденная Министерством сельского хозяйства РФ. Но и на этом хозяйство не останавливается. Совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по племенной работе (г. Москва) идет работа по выведению нового степного типа крупного рогатого скота мясного направления на основе калмыцкой и абердин-ангусской пород. Ученые НИИ племенной работы результатами первых пяти лет эксперимента довольны.

Полив «борщевого набора»

Еще одной темой пресс-тура стало овощеводство открытого грунта. Журналисты побывали в крестьянском (фермерском) хозяйстве Риты Пак. Все началось восемнадцать лет назад со 130 гектаров. Сегодня овощные плантации фермера, в том числе и благодаря краевой государственной программе поддержки овощеводства, удвоились. Бизнес получился семейный, в нем заняты муж, сестры, друзья. Рита Пак была одним из первопроходцев на Ставрополье по внедрению капельного орошения. Со временем в хозяйстве закупили машины по уборке продукции, оборудовали склад для хранения продукции, сейчас строят современное овощехранилище, рассчитанное на две тысячи тонн. Выращивается практически весь «борщевой набор»: лук, морковь, свекла, капуста, томаты, а также огурцы и бахчевые культуры. Одна из проблем, стоящих сегодня перед отраслевыми предприятиями, — стабильное обеспечение овощных плантаций драгоценной влагой. Полив нынче обходится недешево,

– И губернатор, и правительство края, конечно же, заинтересованы в стабильном развитии всей аграрной отрасли. Об этом свидетельствует и увеличение материальной поддержки, которая направляется в сельское хозяйство, – подчеркнул в завершение пресс-тура по Арзгирскому району Николай Великдань. — Одна из серьезных проблем, стоящих сегодня перед аграриями, – состояние мелиоративной системы. Развитие сельского хозяйства, особенно в восточной засушливой зоне, немыслимо без орошения. Это залог стабильного развития и растениеводства, и овощеводства, и других направлений регионального агропрома. Сюда можно смело поставить и рыбоводство, которое в последние годы набирает обороты, но тем не менее ограничено из-за дефицита воды в каналах и других водных артериях. Оросительная система, конечно, сегодня требует ремонта и реконструкции. Мы это прекрасно понимаем и по возможности поддерживаем эту сферу АПК. В ближайшее время планируем изучить положение дел: совершить облет всех гидротехнических и мелиоративных сооружений края, особое внимание обратив именно на восточные районы.