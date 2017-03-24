Обычно эти люди сами находятся «за кулисами» праздников, готовя их для жителей Ставрополья. Но на сей раз они стали публикой, заняв места в зрительном зале Дворца культуры и спорта Ставрополя: один раз в год, в конце марта, это случается с деятелями искусства и культуры — в День работника культуры.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Концерт ко Дню работников культуры в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Концерт ко Дню работников культуры в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Награды и поздравления принимали работники культуры Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Геннадий Ягубов Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Награды и поздравления принимали работники культуры Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Награды и поздравления принимали работники культуры Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Концерт ко Дню работников культуры в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Концерт ко Дню работников культуры в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Награды и поздравления принимали работники культуры Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Они выбрали своей судьбой служение культуре, развитию духовного общества, сбережению и популяризации богатого культурного наследия России.

Поздравить именинников с профессиональным праздником пришли первые лица края. Сердечно приветствовал собравшихся губернатор Владимир Владимиров. Вы держите в своих руках душу нашей страны, – подчеркнул он, – и потому особенно важно для страны состояние культуры. Глава края припомнил понравившуюся ему мысль о том, что «бюджет министерства культуры должен быть равен бюджету министерства обороны», высказанную большим другом Ставрополья народным артистом России Николаем Бурляевым. В этих словах отражена величайшая роль отрасли для страны в целом и каждого человека в отдельности. Поблагодарив работников культуры за их поистине самоотверженный труд, В. Владимиров пожелал им и далее так же успешно растить все новых талантливых художников, музыкантов, поэтов — патриотов нашей большой Родины.

Затем В. Владимиров вручил награды группе работников культуры. Среди награжденных — лауреаты губернаторской премии деятелям искусства по итогам 2016 года. С этого года, как известно, денежное выражение премии увеличено по решению главы края в десять раз — до 200 тысяч рублей. Это стало наглядным подтверждением понимания властью значения труда работников культуры. Нынче лауреатами престижной награды стали главный хранитель Пятигорского музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Николай Маркелов, директор краевого изомузея Зоя Белая, актриса Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Наталья Светличная, искусствовед Александр Колбасников, художник и педагог, директор краевого художественного колледжа Алла Чемсо и другие.

Тепло поздравил деятелей культуры председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, отметив, что культура региона сегодня вышла на такой высокий профессиональный уровень, что часто наши родные ставропольские артисты, художники, мастера слова ничуть не уступают самым именитым столичным. Вы преображаете наш мир, сказал спикер краевого парламента, вы делаете этот мир лучше, чище, добрее. Г. Ягубов поблагодарил тружеников отрасли за все их замечательные достижения и вручил награды Думы СК ряду работников отрасли.

От души поздравила коллег министр культуры СК Татьяна Лихачева, выразив им признательность за преданность профессии. Она поблагодарила губернатора В. Владимирова, правительство края за ту реальную поддержку, которую они оказывают отрасли. Эта поддержка вселяет оптимизм, побуждает всех, кто работает в отрасли культуры — в музеях, библиотеках, домах культуры, художественных мастерских, детских школах искусств, трудиться с еще большей отдачей на благо родного Ставрополья.