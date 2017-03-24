На Ставрополье началось производство специализированной техники для возделывания лозы. Им занимается ООО «Проммаш» Изобильненского района.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Виноград

Перспективы работы предприятия в этом направлении обсудили на региональном совещании, в котором приняли участие представители министерства сельского хозяйства Ставропольского края и ГКУ «Ставропольвиноградпром» на базе ООО «Проммаш» в Изобильном.

На протяжении последних трех лет это предприятие занимается изготовлением сельхозмашин и оборудования. В этом году, учитывая динамично развивающееся виноградарство в крае, налажен выпуск спецтехники для виноградарей, пояснили в министерстве сельского хозяйства СК. В ходе встречи была проведена демонстрация новинок. Достигнута договоренность о выборе двух экспериментальных площадок по испытанию новинок производства: ЗАО СХП «Виноградное» Буденновского района и К(Ф)Х Ахмедхана Ахмедханова Петровского. В ГКУ «Ставропольвиноградпром» напомнили, что вопрос о специализированной технике стоит достаточно давно. Партнерство ООО «Проммаш» с виноградарскими организациями обеспечит индивидуальный подход к каждому хозяйству и более выгодные для аграриев условия приобретения техники. Кроме того, у аграриев есть беспрецедентная возможность получить компенсацию затрат до 50 процентов в виде субсидии на приобретение спецтехники в рамках единственного в России закона Ставропольского края «О государственной поддержке виноградарства».